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"Україну вже поділили": окупанти намагаються зневірити жителів Мелітополя – розвідка

"Україну вже поділили": окупанти намагаються зневірити жителів Мелітополя – розвідка

Київ • УНН

 • 189102 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. У захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти намагаються переконати жителів у тому, що "Україну вже поділили". Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Деталі

"Окупаційна влада проводить пропагандистську кампанію на окупованих територіях, спрямовану на зневіру мешканців в українській владі та можливості звільнення. Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких треба доводити наступну інформацію: "Україну вже поділили". На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від росії немає куди тікати. Україна не та, якою була", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили в ГУР, заходи налаштовані на підрив морально-психологічної стійкості проукраїнського населення, яке залишилося у місті.

"Втім, всім мешканцям окупованих територій слід пам’ятати: всі українські землі будуть обов’язково звільнені, Україна залишиться неподільною та унітарною державою, а кожен окупант та колаборант отримає заслужену відплату", - додали у розвідці.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці не зупиняться, доки не звільнять останній метр рідної землі.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Зеленський наказав звільнити від російських загарбників всю Україну. Розмови про те, що це стосується лише Херсонщини, не зовсім відповідають дійсності.

Українські Національні Новини

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