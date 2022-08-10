"Украину уже поделили": оккупанты пытаются вызвать отчаяние у жителей Мелитополя – разведка

Детали

"Оккупационная власть проводит пропагандистскую кампанию на оккупированных территориях, направленную на разочарование жителей в украинских властях и возможности освобождения. Руководство крупных предприятий Мелитополя получило указание проводить собрания и беседы с персоналом, на которых нужно доносить такую информацию: "Украину уже поделили". На территории западных областей ввели в обращение польские злотые, в большинстве магазинов двойные ценники. От россии некуда бежать. Украина не та, какой была", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, меры настроены на подрыв морально-психологической устойчивости проукраинского населения, которое осталось в городе.

"Впрочем, всем жителям оккупированных территорий следует помнить: все украинские земли будут обязательно освобождены, Украина останется неделимым и унитарным государством, а каждый оккупант и коллаборант получит заслуженное возмездие", - добавили в разведке.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы не остановятся, пока не освободят последний метр родной земли.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Зеленский приказал освободить от российских захватчиков всю Украину. Разговоры о том, что это касается только Херсона, не совсем соответствуют действительности.