"Не зупинимось, допоки не звільнимо останній метр нашої землі": Зеленський привітав з Днем Української Державності

Цитата

"Сьогодні ми захищаємо її (державність – ред.) зі зброєю в руках. 155 днів поспіль. Можна сказати, що для нас День Державності – це кожен день. Кожен день ми б'ємося, щоб кожен на планеті нарешті зрозумів: ми не колонія, не анклав, не протекторат. Не губернія, еялет чи коронний край, не частина чужих імперій, не "землі" у складі, не союзна республіка. Не автономія, не провінція, а вільна, самостійна, суверенна, неподільна й незалежна держава", – сказав Зеленський.

Деталі

Президент нагадав, що Україна бере свій початок щонайменше півтори тисячі років тому. З часу офіційно визнаної ООН і ЮНЕСКО дати, коли Кий, Щек , Хорив і Либідь заснували столицю України. Вона єдина законна спадкоємиця Київської Русі.

"Всі етапи історії державності України, її захисту та боротьби за неї можна описати одним реченням. Ми були, є і будемо!" – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що українські бійці обороняють Україну на землі, на воді, у повітрі.

"Наші предки боронять її з небес, а всі вони разом наші янголи. Наші янголи мають крила, але під крилами зброя. Ми ніколи не дістаємо її першими. Але якщо нападають на наш дім, то стоїмо до останнього. Бо втрачаючи власну державу, будь-який народ втрачає передусім не територію, не гектари й не квадратні кілометри суші або акваторій. Втрачаючи власну державу, народ втрачає власне обличчя, власне ім'я, свою самобутність, ідентичність, пам'ять, а з ними своє серце та душу", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що для українців це набагато страшніше від ворожих армій, літаків, ракет, танків.

"Тому мільйони з нас готові зупиняти їх без страху і боронити найцінніше ціною власного життя. Бо несамостійна і не вільна Україна – це не Україна… Ми не зупинимось, допоки не звільнимо останній метр української землі. Ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє наше село, нашу останню хату, останню криницю, нашу останню вишню, нашу останню вербу! Так буде. І буде тільки так!" – наголосив президент.

Він зазначив, що для українців і для окупанта все це має зовсім різні, полярні значення.

"Те, що для них мішені, для нас – святині. Те, що для них невідомі назви на карті, для нас – місця, знайомі з дитинства. Вони виконують чужі злочинні накази, ми – свій священний обов’язок. Ми б’ємося за різне, тож і фінал цієї битви для кожного буде різним. За значенням. І навіть за звучанням. По-русски – это провал спецоперации. Українською – перемога у війні! Ось чому вона буде. Ось чому буде наша держава. З Днем Хрещення України-Русі! З Днем Державності України!", – наголосив Зеленський.

Доповнення

З нагоди першого Дня Української Державності президент України Володимир Зеленський опублікував відео, в якому заявив, що важливо не лише святкувати появу державності, але й об'єднуватися задля її збереження. Він нагадав, що українці – козацького роду, тому нам точно усміхнеться доля.

Сьогодні, 28 липня, в Україні святкують День Хрещення Київської Русі-України та День Української Державності, який започаткували минулого року.