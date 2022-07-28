Зеленський опублікував відео до Дня Української Державності, що відзначається вперше

Цитата

«Нашу велику українську сім'ю єднає родина державних символів України. Це три брати: Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн. А на мою думку, важливо не лише відзначати появу державності, але й об'єднуватися задля її збереження», - сказав Зеленський.

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Окрім того, Президент прокоментував ранкові ракетні удари росіян.

«Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди… Ми думали, що запанували у своїй сторонці, ми кладемо душу і тіло за нашу свободу. Бо забули, що ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми – козацького роду. А отже, нам точно усміхнеться доля», - зазначив Зеленський.

Відзначимо, його слова перегукуються зі словами з Гімну України.

Доповнення

Сьогодні, 28 липня, в Україні відзначають День Хрещення Київської Русі-України та День Української Державності, який започаткували минулого року.