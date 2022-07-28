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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский опубликовал видео ко Дню Украинской Государственности, который отмечается впервые

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Ко Дню Украинской Государственности Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором заявил, что важно не только отмечать появление государственности, но и объединяться ради ее сохранения, и напомнил, что украинцы - козацкого рода, а значит, нам точно улыбнется судьба, передает УНН.

Цитата

"Нашу большую украинскую семью объединяет семья государственных символов Украины. Это три брата: Государственный Флаг Украины, Государственный Герб Украины и Государственный Гимн. А по моему мнению, важно не только отмечать появление государственности, но и объединяться для ее сохранения", - сказал Зеленский.

Детали

Кроме того, Президент прокомментировал утренние ракетные удары россиян.

"Беспокойное утро. Вновь – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать. Украина – самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда… Мы думали, что воцарились в своей сторонке, мы кладем душу и тело за нашу свободу. Ибо забыли, что еще далеко не все враги – как роса на солнце… Но мы – козацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", - отметил Зеленский.

Отметим, его слова перекликаются со словами из Гимна Украины.

Дополнение

Сегодня, 28 июля, в Украине отмечают День Крещения Киевской Руси-Украины и День Украинской Государственности, который начался в прошлом году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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