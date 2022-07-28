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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Сьогодні – День Хрещення Київської Русі-України та День Української Державності

Сьогодні – День Хрещення Київської Русі-України та День Української Державності

Київ • УНН

 • 477960 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Сьогодні, 28 липня, в Україні відзначають День Хрещення Київської Русі-України та День Української Державності, який започаткували минулого року, пише УНН.

Деталі

День Хрещення Київської Русі-України — державна пам’ятна дата в Україні на честь Хрещення Русі, що відзначається щорічно 28 липня — у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира. Державне свято встановлене в Україні в рамках святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі згідно з Указом Президента України Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року № 668/2008 “Про День хрещення Київської Русі-України.

Точний день і навіть рік реальної події не відомий. Більшість істориків вважають, що Русь прийняла хрещення в 988 році, але є й інші версії. Згідно “Повісті временних літ”, до хрещення князя Володимира Святославовича відбувалося “випробування вір”. Він прийняв у себе посланців від ісламу, юдаїзму і християнства. Саме остання релігія найбільше припала йому до вподоби.

Масове хрещення жителів міста відбулося при впадінні річки Почайни в Дніпро. Після Києва православ’я прийняли інші міста Русі. Не всі жителі відразу відмовилися від своїх традицій. Язичницькі звичаї викорінювалися ще кілька століть, а багато з них дожили до наших днів.

Відзначати нове свято День Української Державності запропонував Президент Володимир Зеленський. За його словами, "точка відліку" української державності ― заснування Києва, столиці Київської Русі й сучасної України. Тому нове свято відзначатиметься 28 липня ― у день Хрещення Київської Русі.

Про введення нового свята Зеленський повідомив під час святкування Дня Незалежності України й одразу написав відповідний указ. Також Президент вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, у якому йдеться про визнання Дня української державності вихідним днем.

Іменинники

У середу, 28 липня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Володимир, Вольдемар, Петро, Агрипина та Матрона.

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