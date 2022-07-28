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Сегодня – День Крещения Киевской Руси-Украины и День Украинской Государственности

Сегодня – День Крещения Киевской Руси-Украины и День Украинской Государственности

Киев • УНН

 • 477957 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Сегодня, 28 июля, в Украине отмечают День Крещения Киевской Руси-Украины и День Украинской Государственности, который открыли в прошлом году, пишет УНН.

Детали

День Крещения Киевской Руси-Украины — государственная памятная дата в Украине в честь Крещения Руси, которая отмечается ежегодно 28 июля — в день святого равноапостольного князя Владимира. Государственный праздник установлен в Украине в рамках празднования 1020-летия Крещения Киевской Руси согласно Указу Президента Украины Виктора Ющенко от 25 июля 2008 года № 668/2008 "О Дне крещения Киевской Руси-Украины".

Точный день и даже год реального события не известен. Большинство историков полагают, что Русь приняла крещение в 988 году, но есть и другие версии. Согласно “Повести временных лет”, до крещения князя Владимира Святославовича происходило “испытание вер”. Он принял у себя посланников от ислама, иудаизма и христианства. Именно последняя религия больше всего пришлась ему по душе.

Массовое крещение жителей города произошло при впадении реки Почайны в Днепр. После Киева православье приняли другие города Руси. Не все жители сразу отказались от своих традиций. Языческие обычаи искоренялись еще несколько веков, а многие из них дожили до наших дней.

Отмечать новый праздник День Украинской Государственности предложил Президент Владимир Зеленский. По его словам, "точка отсчета" украинской государственности - основание Киева, столицы Киевской Руси и современной Украины. Поэтому новый праздник будет отмечаться 28 июля в день Крещения Киевской Руси.

О введении нового праздника Зеленский сообщил во время празднования Дня Независимости Украины и написал соответствующий указ. Также Президент внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, в котором говорится о признании Дня украинской государственности выходным днем.

Именинники

В среду, 28 июля, именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Владимир, Вольдемар, Петр, Агриппина и Матрона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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