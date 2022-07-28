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"Не остановимся, пока не освободим последний метр нашей земли": Зеленский поздравил с Днем Украинской Государственности

"Не остановимся, пока не освободим последний метр нашей земли": Зеленский поздравил с Днем Украинской Государственности

Киев • УНН

 • 165303 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Ко Дню Украинской Государственности президент Украины Владимир Зеленский записал видеопоздравление, в котором сказал, что украинцы не остановятся, пока не освободят последний метр родной земли, передает УНН.

Цитата

"Сегодня мы защищаем ее (государственность – ред.) с оружием в руках. 155 дней подряд. Можно сказать, что для нас День Государственности – это каждый день. Каждый день мы сражаемся, чтобы каждый на планете наконец-то понял: мы не колония, не анклав, не протекторат. Не губерния, эялет или коронный край, не часть чужих империй, не "земли" в составе, не союзная республика. Не автономия, не провинция, а свободное, самостоятельное, суверенное, неделимое и независимое государство", – сказал Зеленский.

Детали

Президент напомнил, что Украина берет свое начало по меньшей мере полторы тысячи лет назад. Со времени официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбидь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси.

"Все этапы истории государственности Украины, ее защиты и борьбы за нее можно описать одним предложением. Мы были, есть и будем!" – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинские бойцы обороняют Украину на земле, на воде, в воздухе.

"Наши предки защищают ее с небес, а все они вместе наши ангелы. Наши ангелы имеют крылья, но под крыльями оружие. Мы никогда не достаем его первыми. Но если нападают на наш дом, то стоим до последнего. Потому что теряя собственное государство, любой народ теряет, прежде всего, не территорию, не гектары и не квадратные километры суши или акваторий. Теряя собственное государство, народ теряет собственное лицо, собственное имя, свою самобытность, идентичность, память, а с ними свое сердце и душу", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для украинцев это гораздо страшнее вражеских армий, самолетов, ракет, танков.

"Поэтому миллионы из нас готовы останавливать их без страха и защищать самое ценное ценой собственной жизни. Потому что несамостоятельная и не свободная Украина – это не Украина… Мы не остановимся, пока не освободим последний метр украинской земли. Мы не успокоимся, пока не освободим последнее наше село, наш последний дом, последний колодец, нашу последнюю вишню, нашу последнюю иву! Так будет. И будет только так!" – подчеркнул президент.

Он отметил, что для украинцев и для оккупанта все это имеет совершенно разные, полярные значения.

"То, что для них мишени, для нас – святыни. То, что для них неизвестные названия на карте, для нас – места, знакомые с детства. Они выполняют чужие преступные приказы, мы – свой священный долг. Мы бьемся за разное, поэтому и финал этой битвы для каждого будет разным. По значению. И даже по звучанию. По-русски – это провал спецоперации. По-украински – победа в войне! Вот почему она будет. Вот почему будет наше государство. С Днем Крещения Украины-Руси! С Днем Государственности Украины!" – подчеркнул Зеленский.

Дополнение

По случаю первого Дня Украинской Государственности президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором заявил, что важно не только праздновать появление государственности, но и объединяться для ее сохранения. Он напомнил, что украинцы – казацкого рода, поэтому нам точно улыбнется судьба.

Сегодня, 28 июля, в Украине празднуют День Крещения Киевской Руси-Украины и День Украинской Государственности, который основали в прошлом году.

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