Не лише Херсонщину: президент наказав звільнити від окупантів всю Україну – Данілов

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"Президент дав наказ звільнити всю нашу Україну від російської нечисті. У який спосіб, черга, терміни – все це за військовими. Це питання піднімається на ставки Верховного головнокомандуючого – президента нашої країни. І сказати, що це тільки Херсонщина, про яку всі зараз кажуть, це не зовсім відповідає дійсності. Президент відповідає за всю Україну. Терміни та черговість визначають військові спільно на засіданнях під головуванням президента нашої країни", - розповів Данілов.

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Секретар РНБО також прокоментував ситуацію з колаборантами.

"Щодо колаборантів, хочу сказати, не робіть дії, які будуть наносити шкоду державі і безпосередньо потім вам. Якщо так сталося, що ви опинилися під окупацією рашистів, поводьтесь чемно і не допомагайте агресору в цій війні. І тоді ніяких зауважень з боку держави, коли туди повернеться наша влада, не буде. Якщо ви будете безпосередньо брати участь, прислуговувати, мати відношення до рашистів, повірте, нічого доброго для вас в найближчому майбутньому не буде. Всі будуть відповідати згідно з нашим законодавством за ті дії, які вони будуть вчиняти проти нашого населення та нашої країни", - сказав Данілов.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю територію України від російських окупантів.