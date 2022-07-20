Не лише Херсонщину: президент наказав звільнити від окупантів всю Україну – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наказав звільнити від російських загарбників всю Україну. Розмови про те, що це стосується лише Херсонщини, не зовсім відповідають дійсності. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Українському радіо, пише УНН.
Цитата
"Президент дав наказ звільнити всю нашу Україну від російської нечисті. У який спосіб, черга, терміни – все це за військовими. Це питання піднімається на ставки Верховного головнокомандуючого – президента нашої країни. І сказати, що це тільки Херсонщина, про яку всі зараз кажуть, це не зовсім відповідає дійсності. Президент відповідає за всю Україну. Терміни та черговість визначають військові спільно на засіданнях під головуванням президента нашої країни", - розповів Данілов.
Додамо
Секретар РНБО також прокоментував ситуацію з колаборантами.
"Щодо колаборантів, хочу сказати, не робіть дії, які будуть наносити шкоду державі і безпосередньо потім вам. Якщо так сталося, що ви опинилися під окупацією рашистів, поводьтесь чемно і не допомагайте агресору в цій війні. І тоді ніяких зауважень з боку держави, коли туди повернеться наша влада, не буде. Якщо ви будете безпосередньо брати участь, прислуговувати, мати відношення до рашистів, повірте, нічого доброго для вас в найближчому майбутньому не буде. Всі будуть відповідати згідно з нашим законодавством за ті дії, які вони будуть вчиняти проти нашого населення та нашої країни", - сказав Данілов.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю територію України від російських окупантів.