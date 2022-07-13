Питання часу і черговості: Зеленський наказав звільнити всю Україну від російських окупантів - Данілов

Цитата

"Я хотів би звернути увагу, що мова йде не тільки про Херсонську область, мова йде про деокупацію всієї країни. І коли Президент ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не може одномоментно звільнити всі території, але Верховний Головнокомандувач ставить завдання, щоб всі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості", - запевнив Данілов.

Деталі

Він додав, що завдання російської федерації - знищення не тільки України, як нації – але й знищення вищого політичного керівництва.

Доповнення

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Зеленський наказав деокупувати південь України.