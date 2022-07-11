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Зеленський наказав деокупувати південь України, — Резніков

Зеленський наказав деокупувати південь України, — Резніков

Київ • УНН

 • 241626 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити план деокупації прибережних районів, які мають життєво важливе значення для економіки країни. Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю The Times, передає УНН.

Деталі

У своєму першому інтерв’ю британській газеті з початку вторгнення Олексій Резніков сказав, що Президент Зеленський наказав українським військовим повернути окуповані прибережні території, які є життєво важливими для економіки країни.

Цитата

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно. Далі моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", - сказав Резніков.

Нагадаємо

Два райони Дніпропетровщини у суботу потрапили під ворожий вогонь.

Українські Національні Новини

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