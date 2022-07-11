Зеленський наказав деокупувати південь України, — Резніков

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У своєму першому інтерв’ю британській газеті з початку вторгнення Олексій Резніков сказав, що Президент Зеленський наказав українським військовим повернути окуповані прибережні території, які є життєво важливими для економіки країни.

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"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно. Далі моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", - сказав Резніков.

Нагадаємо

Два райони Дніпропетровщини у суботу потрапили під ворожий вогонь.