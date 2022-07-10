Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, «демілітаризовано» сінник та трактор
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Два райони Дніпропетровщини у суботу потрапили під ворожий вогонь. Про це повідомив очільник Дніпровської облради Микола Лукашук, пише УНН.
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Так, у Криворізькому районі російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад на лінії розмежування з Херсонщиною. Без постраждалих, без руйнувань.
У Синельниківському районі ворог вдарив по Великомихайлівській громаді, місцеві мешканці не постраждали.
«Внаслідок обстрілу на подвір’ї житлового будинку сталася пожежа – зайнявся сінник та трактор. «Демілітаризація» цивільної сільськогосподарської техніки від окупантів в дії», - зазначив Лукашук.
Щодо інших районів області – протягом дня було тихо, повідомив він. Наразі всюди ситуація контрольована.
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