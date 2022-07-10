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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, «демілітаризовано» сінник та трактор

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, «демілітаризовано» сінник та трактор

Київ • УНН

 • 132495 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Два райони Дніпропетровщини у суботу потрапили під ворожий вогонь. Про це повідомив очільник Дніпровської облради Микола Лукашук, пише УНН.

Деталі

Так, у Криворізькому районі російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад на лінії розмежування з Херсонщиною. Без постраждалих, без руйнувань.

У Синельниківському районі ворог вдарив по Великомихайлівській громаді, місцеві мешканці не постраждали.

«Внаслідок обстрілу на подвір’ї житлового будинку сталася пожежа – зайнявся сінник та трактор. «Демілітаризація» цивільної сільськогосподарської техніки від окупантів в дії», - зазначив Лукашук.

Щодо інших районів області – протягом дня було тихо, повідомив він. Наразі всюди ситуація контрольована.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб: ворог відійшов на кількох напрямках, застосував артилерію для обстрілу Чернігівщини

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