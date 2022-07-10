Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, «демілітаризовано» сінник та трактор

Деталі

Так, у Криворізькому районі російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад на лінії розмежування з Херсонщиною. Без постраждалих, без руйнувань.

У Синельниківському районі ворог вдарив по Великомихайлівській громаді, місцеві мешканці не постраждали.

«Внаслідок обстрілу на подвір’ї житлового будинку сталася пожежа – зайнявся сінник та трактор. «Демілітаризація» цивільної сільськогосподарської техніки від окупантів в дії», - зазначив Лукашук.

Щодо інших районів області – протягом дня було тихо, повідомив він. Наразі всюди ситуація контрольована.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб: ворог відійшов на кількох напрямках, застосував артилерію для обстрілу Чернігівщини