Враг обстрелял два района Днепропетровской области, «демилитаризованы» сеновал и трактор
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Два района Днепропетровской области в субботу попали под вражеский огонь. Об этом сообщил глава Днепровского облсовета Николай Лукашук, пишет УНН.
Детали
Так, в Криворожском районе российские оккупационные войска из ствольной артиллерии обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Апостоловской общин на линии разграничения с Херсонской области. Без пострадавших, без разрушений.
В Синельниковском районе враг ударил по Великомихайловской общине, местные жители не пострадали.
«В результате обстрела во дворе жилого дома произошел пожар – загорелся сеновал и трактор. «Демилитаризация» гражданской сельскохозяйственной техники от оккупантов в действии», - отметил Лукашук.
В других районах области – в течение дня было тихо, сообщил он. Пока везде ситуация контролируемая.
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