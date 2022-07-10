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Генштаб: ворог відійшов на кількох напрямках, застосував артилерію для обстрілу Чернігівщини

Генштаб: ворог відійшов на кількох напрямках, застосував артилерію для обстрілу Чернігівщини

Київ • УНН

 • 1266795 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Триває сто тридцять сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню, ворог продовжує зосереджувати зусилля на Східному напрямку нашої держави. Про ситуації на фронті детальніше повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00, пише УНН.

Деталі

Так, за інформацією Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

«На Сіверському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім того, в районах Вовківки та Волфиного, ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація», - сказано в зведенні.

Повідомляється, що на Харківському напрямку противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від цього міста.

Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного.

«Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли», - інформують у ГШ.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії районах населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії, сказано в зведенні.

«Ворог завдав авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі Новоселівки Другої, успіху не мав, відійшов», - зазначили в Генштабі.

Також зазначається, що на Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

За даними Генштабу, у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує в морі два носії високоточної зброї.

Нагадаємо

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення рф станом на сьогоднішній ранок Збройні сили України знищили вже приблизно 37 300 окупантів.

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