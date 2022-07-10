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Генштаб: враг отошел по нескольким направлениям, применил артиллерию для обстрела Черниговской области

Генштаб: враг отошел по нескольким направлениям, применил артиллерию для обстрела Черниговской области

Киев • УНН

 • 1266789 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Продолжаются сто тридцать седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению, враг продолжает сосредотачивать усилия на Восточном направлении нашего государства. О ситуации на фронте подробнее сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00, пишет УНН.

Детали

Так, по информации Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

«На Северском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Бачевск, Волфино, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области и Сеньковка и Николаевка Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфино, удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация», - сказано в сводке.

Сообщается, что на Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от этого города.

Враг нанес авиационных ударов вблизи Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпаново.

На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Червоное и Сулиговка. Применил авиацию для нанесения удара неподалеку от Богородичного.

«Разведку боем в направлении Мазановки оккупанты, благодаря умелым действиям украинских воинов, откровенно провалили и с потерями отошли», - информируют в ГШ.

Отмечается, что на Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выемка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обоюдные обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, говорится в сводке.

«Враг нанес авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки. Штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, успеха не имел, отошел», - отметили в Генштабе.

Также отмечается, что на Южнобужском направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории.

По данным Генштаба, в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия.

Напомним

По информации Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения рф по состоянию на сегодняшнее утро Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 300 оккупантов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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