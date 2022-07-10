Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 37 300 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 300 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 10.07 орієнтовно такі:
особового складу – приблизно 37300 (+100) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1641 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од,
артилерійських систем – 834 (+2) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засоби ППО – 108 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2),
крилаті ракети – 155 (+0),
кораблі/катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2694 (+7) од,
спеціальна техніка – 66 (+0).
У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Краматорському напрямку.
Нагадаємо
За останніми даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано переміщення окремих підрозділів окупантів в район Білогорівки Луганської області.