Генштаб ЗСУ: знищено вже приблизно 37 300 окупантів

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 10.07 орієнтовно такі:

особового складу – приблизно 37300 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1641 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од,

артилерійських систем – 834 (+2) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засоби ППО – 108 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+2),

крилаті ракети – 155 (+0),

кораблі/катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2694 (+7) од,

спеціальна техніка – 66 (+0).

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом минулої доби найбільші втрати окупантів зафіксували на Краматорському напрямку.

Нагадаємо

За останніми даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано переміщення окремих підрозділів окупантів в район Білогорівки Луганської області.