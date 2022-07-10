Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 37 300 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 300 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 10.07 ориентировочно такие:
личного состава – примерно 37300 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 1641 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3823 (+8) ед,
артиллерийских систем – 834 (+2) ед,
РСЗО – 247 (+0) ед,
средства ПВО – 108 (+0) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов – 188 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2),
крылатые ракеты – 155 (+0),
корабли/катера – 15 ( +0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2694 (+7) ед,
специальная техника – 66 (+0).
В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Краматорском направлении.
Напомним
По последним данным Генштаба ВСУ, зафиксировано перемещение отдельных подразделений оккупантов в район Белогоровки Луганской области.