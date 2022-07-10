Генштаб: відзначено переміщення окремих підрозділів окупантів в район Білогорівки

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 24155 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 54197 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 67869 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 78000 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 77137 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 76362 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 84230 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 221780 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149211 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172469 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 34929 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 77601 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 100206 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 97727 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 53958 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 10071 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 221762 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 496793 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 446586 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 652687 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 6729 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 27267 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 53958 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 100206 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 113652 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Генштаб: відзначено переміщення окремих підрозділів окупантів в район Білогорівки

Генштаб: відзначено переміщення окремих підрозділів окупантів в район Білогорівки

Київ • УНН

 • 100141 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. На Краматорському напрямку активних дій ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається.

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки і Волфиного. Неподалік двох останніх завдав ще й авіаударів. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ.
Здійснив обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Авіаудар зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.

З території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу “Іскандер”.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.

Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки.

Здійснював обстріли із мінометів, ствольної артилерії та танків в районах населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку активних дій окупанти не проводили. Ворожі обстріли фіксувалися в в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївка та Вуглегірської ТЕС. Авіаційних ударів завдано неподалік Берестового та Спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки та Полтавка. Завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОК "Південь": ЗСУ ліквідували 58 окупантів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$263.73
Brent
$74.76
S&P 500
$5,597.25
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95