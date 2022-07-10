ОК "Південь": ЗСУ ліквідували 58 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Протягом 9 липня українські захисники знищили на Південному напрямку 58 російських окупантів та чотири склади з боєприпасами. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.
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"Попередньо, за результатами виконання вогневих завдань відомо, що ворог не дорахується 58 рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б", автоматизовану станцію постановки перешкод “Житель", 3 одиниці броньованої та 12 автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також, знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.
Остаточні втрати противника - дорозвідуються.
Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено два вогневих удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат рашистів уточнюється.
Крім цього, в ОК "Південь" зазначили, що сім ракет "Смерчу" атакували селище Радушне Криворізького району. Попередньо, людських втрат немає.
Противник протягом дня наніс один ракетний та один авіаційний удар. Гелікоптером Ка-52 нанесено авіаційний удар по урочищу Плотницькому. Без втрат.
"У зв’язку із значними втратами за останній тиждень, спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах рашистських військ в Херсонській області", - йдеться в повідомленні.
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