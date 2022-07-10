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ОК "Юг": ВСУ ликвидировали 58 оккупантов

ОК "Юг": ВСУ ликвидировали 58 оккупантов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В течение 9 июля украинские защитники уничтожили на Южном направлении 58 российских оккупантов и четыре склада с боеприпасами. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.

Цитата

"Предварительно, по результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию ​​постановки помех “Житель", 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Детали

Также, уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 на Николаевщине, остальные – на Херсонщине.

Окончательные потери противника – доразведываются.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь рашистов уточняется.

Кроме этого, в ОК "Юг" отметили, что семь ракет "Смерча" атаковали поселок Радушное Криворожского района. Предварительно человеческих потерь нет.

Противник в течение дня нанес один ракетный и один авиационный удар. Вертолетом Ка-52 нанесен авиационный удар по урочищу Плотницкому. Без потерь.

"В связи с значительными потерями за последнюю неделю, наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области", - говорится в сообщении.

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