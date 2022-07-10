ОК "Юг": ВСУ ликвидировали 58 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В течение 9 июля украинские защитники уничтожили на Южном направлении 58 российских оккупантов и четыре склада с боеприпасами. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.
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"Предварительно, по результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию постановки помех “Житель", 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Детали
Также, уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 на Николаевщине, остальные – на Херсонщине.
Окончательные потери противника – доразведываются.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь рашистов уточняется.
Кроме этого, в ОК "Юг" отметили, что семь ракет "Смерча" атаковали поселок Радушное Криворожского района. Предварительно человеческих потерь нет.
Противник в течение дня нанес один ракетный и один авиационный удар. Вертолетом Ка-52 нанесен авиационный удар по урочищу Плотницкому. Без потерь.
"В связи с значительными потерями за последнюю неделю, наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области", - говорится в сообщении.
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