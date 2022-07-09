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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські зенітники знищили три безпілотники окупантів

Українські зенітники знищили три безпілотники окупантів

Київ • УНН

 • 120383 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр" знищили три безпілотники російських окупантів. Про це повідомляє Повітряне командування "Центр", передає УНН.

Цитата

"Кожну добу воїни-зенітники наближають Перемогу. Один учора ввечері і два зранку БПЛА знищили військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання у визначених районах на східних рубежах України", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що це є черговим підтвердженням сумлінного виконання обов'язків, професіоналізму і вмілих дій військовослужбовців зенітних ракетних військ.

Нагадаємо 

Артилеристи з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили відео, на якому розбивають колону російських окупантів в Луганській області.

Українські Національні Новини

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