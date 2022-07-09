Українські зенітники знищили три безпілотники окупантів

Цитата

"Кожну добу воїни-зенітники наближають Перемогу. Один учора ввечері і два зранку БПЛА знищили військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання у визначених районах на східних рубежах України", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що це є черговим підтвердженням сумлінного виконання обов'язків, професіоналізму і вмілих дій військовослужбовців зенітних ракетних військ.

Нагадаємо

Артилеристи з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили відео, на якому розбивають колону російських окупантів в Луганській області.