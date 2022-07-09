Украинские зенитчики уничтожили три беспилотника оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр" уничтожили три беспилотника российских оккупантов. Об этом сообщает Воздушное командование "Центр", передает УНН.
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"Каждые сутки воины-зенитчики приближают Победу. Один вчера вечером и два утром БПЛА уничтожили военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания в определенных районах на восточных рубежах Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что это очередное подтверждение добросовестного выполнения обязанностей, профессионализма и умелых действий военнослужащих зенитных ракетных войск.
Напомним
Артиллеристы из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обнародовали видео, на котором разбивают колонну российских оккупантов в Луганской области.