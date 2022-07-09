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Украинские зенитчики уничтожили три беспилотника оккупантов

Киев • УНН

 • 120380 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр" уничтожили три беспилотника российских оккупантов. Об этом сообщает Воздушное командование "Центр", передает УНН.

Цитата

"Каждые сутки воины-зенитчики приближают Победу. Один вчера вечером и два утром БПЛА уничтожили военнослужащие зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания в определенных районах на восточных рубежах Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это очередное подтверждение добросовестного выполнения обязанностей, профессионализма и умелых действий военнослужащих зенитных ракетных войск.

Напомним 

Артиллеристы из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обнародовали видео, на котором разбивают колонну российских оккупантов в Луганской области.

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