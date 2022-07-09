Артилеристи показали, як розбили колону техніки окупантів у Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Артилеристи з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оприлюднили відео, на якому розбивають колону російських окупантів в Луганській області, передає УНН.
Цитата
"На відео – півтора десятки російських танків та БМП на Луганщині, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а в подальшому знищили. Гідна зустріч кожному окупанту гарантована", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Українські десантники успішно палять рашистів: на відео потрапило знищення колони авто з боєкомплектом.