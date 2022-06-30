Українські десантники успішно палять рашистів: на відео потрапило знищення колони авто з боєкомплектом

Цитата

"На відео зафіксовано успішне нанесення вогневого ураження реактивно-артилерійським підрозділом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України по автомобільній колоні з боєкомплектом російських окупантів", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Ознак відкриття "другого фронту" на Харківському напрямку наразі не спостерігається. За словами Олексія Громова, противник таким чином намагається виявити слабкі місця української оборони та можливі напрямки для дій своїх військ.

Керівництво Збройних сил України планує встановити безпосередній фізичний контроль над островом Зміїний. Війська окупантів залишили острів Зміїний після того, як українські військові протягом кількох діб витісняли їх звідти. Громов уточнив, що погодні умови в районі острова дещо складні.