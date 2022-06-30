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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Українські десантники успішно палять рашистів: на відео потрапило знищення колони авто з боєкомплектом

Українські десантники успішно палять рашистів: на відео потрапило знищення колони авто з боєкомплектом

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Українські захисники вкорте завдали втрат російським загарбникам. Реактивна артилерія Житомирської бригади ДШВ знищила колону автомобільної техніки з боєкомплектом окупантів. Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмувих військ ЗСУ, інформує УНН.

Цитата 

"На відео зафіксовано успішне нанесення вогневого ураження реактивно-артилерійським підрозділом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України по автомобільній колоні з боєкомплектом російських окупантів", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Ознак відкриття "другого фронту" на Харківському напрямку наразі не спостерігається. За словами Олексія Громова, противник таким чином намагається виявити слабкі місця української оборони та можливі напрямки для дій своїх військ.

Керівництво Збройних сил України планує встановити безпосередній фізичний контроль над островом Зміїний. Війська окупантів залишили острів Зміїний після того, як українські військові протягом кількох діб витісняли їх звідти. Громов уточнив, що погодні умови в районі острова дещо складні.

Українські Національні Новини

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