ЗСУ планують встановити фізичний контроль над островом Зміїний

Цитата

«У планах керівництва Збройних сил є встановлення безпосереднього фізичного контролю над цим островом. На даний час ми його контролюємо за допомогою нашої зброї: далекобійної артилерії, ракетних військ й авіації», - розповів Громов.

Деталі

За його словами, війська окупантів залишили острів Зміїний після того, як українські військові протягом кількох діб витісняли їх звідти.

Громов уточнив, що погодні умови в районі острова дещо складні.

«Якісно ми не можемо оцінити наші ураження, мати дієву якісну картинку. Але за допомогою інших засобів розвідки наші розвідники нам підтверджують завдання ударів по острову Зміїний, знищення озброєння та військової техніки окупантів, які там знаходилися. Тобто удари були дієвими, це змусило росіян залишити острів Зміїний», - сказав Громов.

Доповнення

Оперативне командування "Південь" повідомило, що цієї ночі російські окупанти спішно евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, залишили острів.

Сьогодні, 30 червня міноборони росії підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав відео ударів українських військових по російських окупантах на острові Зміїний.