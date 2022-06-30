ВСУ планируют установить физический контроль над островом Змеиный
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Руководство Вооруженных сил Украины планирует установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный. Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.
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«В планах руководства Вооруженных сил есть установление непосредственного физического контроля над этим островом. В настоящее время мы его контролируем с помощью нашего оружия: дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации», – рассказал Громов.
Детали
По его словам, войска оккупантов покинули остров Змеиный после того, как украинские военные в течение нескольких суток вытесняли их оттуда.
Громов уточнил, что погодные условия в районе острова несколько сложны.
«Качественно мы не можем оценить поражение, иметь качественную картинку. Но с помощью других средств разведки наши разведчики нам подтверждают нанесение ударов по острову Змеиный, уничтожение вооружения и военной техники находившихся там оккупантов. То есть удары были действенными, это заставило россиян покинуть остров Змеиный», - сказал Громов.
Дополнение
Оперативное командование "Юг" сообщило, что этой ночью русские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Сегодня, 30 июня минобороны россии подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал видео ударов украинских военных по российским оккупантам на острове Змеиный.