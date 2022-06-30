Не витримали ударів: Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного

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"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території", – написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”. За його словами, вона відіграла важливу роль у звільненні острова.

"Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні сили України", – додав Залужний.

Нагадаємо

Сьогодні оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".