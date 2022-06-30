Не витримали ударів: Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 62578 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 116030 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 118330 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 127926 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 121962 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 100686 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 101460 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 263513 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 152464 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173406 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 142199 перегляди

Корнієнко отримав 4 тис. грн "Зимової єПідтримки", а його дружина близько 60 тис. соцвиплат – декларація

1 квітня, 07:17 • 51194 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 110111 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 64528 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 91850 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 91850 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 263509 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 531579 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 478607 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 682008 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 37393 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 64528 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 110111 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 145896 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 123655 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Не витримали ударів: Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного

Не витримали ударів: Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного

Київ • УНН

 • 170879 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав відео ударів українських військових по російських окупантах на острові Зміїний, інформує УНН.

Деталі

"Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території", – написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також подякував  конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”. За його словами, вона відіграла важливу роль у звільненні острова.

"Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні сили України", – додав Залужний.

Нагадаємо

Сьогодні оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$85,271.40
Золото
$3,143.69
Tesla
$274.99
Brent
$74.65
S&P 500
$5,637.89
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,918.61