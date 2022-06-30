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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Крок доброї волі": в росії підтвердили втечу окупантів зі Зміїного

"Крок доброї волі": в росії підтвердили втечу окупантів зі Зміїного

Київ • УНН

 • 165100 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі", інформує УНН.

Цитата

"30 червня як крок доброї волі збройні сили російської федерації завершили виконання поставлених завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який знаходився там", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Оперативне командування "Південь" повідомило, що цієї ночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

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