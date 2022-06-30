"Крок доброї волі": в росії підтвердили втечу окупантів зі Зміїного

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"30 червня як крок доброї волі збройні сили російської федерації завершили виконання поставлених завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який знаходився там", – ідеться у повідомленні.

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Оперативне командування "Південь" повідомило, що цієї ночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.