"Крок доброї волі": в росії підтвердили втечу окупантів зі Зміїного
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі", інформує УНН.
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"30 червня як крок доброї волі збройні сили російської федерації завершили виконання поставлених завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який знаходився там", – ідеться у повідомленні.
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Оперативне командування "Південь" повідомило, що цієї ночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.