"Шаг доброй воли": в россии подтвердили побег оккупантов со Змеиного
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли", информирует УНН.
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"30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы российской федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон" – говорится в сообщении.
Напомним
Оперативное командование "Юг" сообщило, что этой ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.