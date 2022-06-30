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Росіяни вночі поспіхом залишили острів Зміїний - ОК "Південь"

Росіяни вночі поспіхом залишили острів Зміїний - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 208855 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Росіяни вночі поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, залишили острів, йдеться в офіційному повідомленні ОК "Південь", пише УНН.

Цитата

"Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів", - сказано у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи.

Остаточні результати операції дорозвідуються.

Доповнення

У Чорному морі тривала операція на острові Зміїному, до списку ураженого озброєння росіян додався ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

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