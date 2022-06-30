Россияне ночью спешно покинули остров Змеиный - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Россияне ночью спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров, говорится в официальном сообщении ОК "Юг", пишет УНН.
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"В течение ночи, в результате удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, сейчас Змеиный укрыт пожаром, раздаются взрывы.
Окончательные результаты операции доразведываются.
Дополнение
В Черном море продолжалась операция на острове Змеином, к списку пораженного вооружения россиян добавился еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".