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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 43345 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Россияне ночью спешно покинули остров Змеиный - ОК "Юг"

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Россияне ночью спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров, говорится в официальном сообщении ОК "Юг", пишет УНН.

Цитата

"В течение ночи, в результате удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, сейчас Змеиный укрыт пожаром, раздаются взрывы.

Окончательные результаты операции доразведываются.

Дополнение

В Черном море продолжалась операция на острове Змеином, к списку пораженного вооружения россиян добавился еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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