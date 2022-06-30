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На Зміїному продовжується знищення ворожої техніки

На Зміїному продовжується знищення ворожої техніки

Київ • УНН

 • 112766 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. У Чорному морі продовжується операція на острові Зміїному, до списку ураженого озброєння росіян додався ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Про це повідомляє ОК "Південь" та речник Одеської ОВА Сергій Братчук, пише УНН.

Цитата

"Найголовніші новини приходять до нас з острова Зміїного. Там дух Змієбаївки, звичайно, ми говоримо перш за все про Збройні сили нашої держави, просто смажить орків. Є ще одне підтвердження - підтвердження того, що знищено зенітний гарматно-ракетний комплекс "Панцир-С1", - сказав Братчук у відеозверненні у Telegram, наголосивши на дотриманні режиму інформаційної тиші.

Деталі

На це ж вказали в ОК "Південь" у Facebook, зазначивши, що "у Чорному морі продовжується операція на острові, вже є підтвердження враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

"Постачання озброєння на Зміїний для ворога стало дуже проблематичним", - додав Братчук.

В ОК "Південь" також повідомили, що корабельне угруповання противника не має змін складу за кількістю та спорядженістю ракетами. "На двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів", 1 ВДК створює ілюзію імовірності десанту", - зазначили в командуванні.

Доповнення

28 червня також повідомлялося, що по росіянах на Зміїному знову вдарили. Тоді було знищено три “Панцири”.

Українські Національні Новини

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