По росіянах на Зміїному знову вдарили: знищено три “Панцири”, рашисти не можуть підійти до острова

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"Минулої ночі знову було влучення по острову Зміїний. Загальний підсумок цієї операції - три "Панцири" у Зміїного ми вкрали, і радіолокаційна станція у них не працює. Тобто, підходи до острова ускладнені, і у зв'язку з цим рашисти не можуть туди підійти, та надати допомогу, підвезти якесь озброєння чи живу силу", – пояснила Гуменюк.

Доповнення

Вночі 27 червня українські військові завдали понад 10 влучних уражень по Зміїному, та уразили ворожий ЗРК.