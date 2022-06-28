По росіянах на Зміїному знову вдарили: знищено три “Панцири”, рашисти не можуть підійти до острова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Українські сили знову вдарили по російських окупантах на тимчасово захопленому острові Зміїний. Внаслідок атаки знищено три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир С1". Рашисти не можуть дістатися до острова, щоб підвезти зброю. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає УНН.
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"Минулої ночі знову було влучення по острову Зміїний. Загальний підсумок цієї операції - три "Панцири" у Зміїного ми вкрали, і радіолокаційна станція у них не працює. Тобто, підходи до острова ускладнені, і у зв'язку з цим рашисти не можуть туди підійти, та надати допомогу, підвезти якесь озброєння чи живу силу", – пояснила Гуменюк.
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Вночі 27 червня українські військові завдали понад 10 влучних уражень по Зміїному, та уразили ворожий ЗРК.