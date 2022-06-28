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13:44 • 26407 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 40084 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 43271 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 20800 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 55912 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По россиянам на Змеином снова ударили: уничтожены три "Панциря", рашисты не могут подойти к острову

По россиянам на Змеином снова ударили: уничтожены три "Панциря", рашисты не могут подойти к острову

Киев • УНН

 • 149773 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Украинские силы снова ударили по российским оккупантам на временно захваченном острове Змеиный. В результате атаки уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1". Рашисты не могут добраться до острова, чтобы подвезти оружие. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает УНН.

Цитата

"Минувшей ночью снова было попадание по острову Змеиный. Общий итог этой операции - три "Панциря" у Змеиного мы украли, и радиолокационная станция у них не работает. То есть, подходы к острову усложнены, и в связи с этим рашисты не могут туда подойти, и оказать помощь, подвезти какое-нибудь вооружение или живую силу", – объяснила Гуменюк.

Дополнение

Ночью 27 июня украинские военные нанесли более 10 точных поражений по Змеиному и поразили вражеский ЗРК.

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