По россиянам на Змеином снова ударили: уничтожены три "Панциря", рашисты не могут подойти к острову
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Украинские силы снова ударили по российским оккупантам на временно захваченном острове Змеиный. В результате атаки уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1". Рашисты не могут добраться до острова, чтобы подвезти оружие. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, передает УНН.
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"Минувшей ночью снова было попадание по острову Змеиный. Общий итог этой операции - три "Панциря" у Змеиного мы украли, и радиолокационная станция у них не работает. То есть, подходы к острову усложнены, и в связи с этим рашисты не могут туда подойти, и оказать помощь, подвезти какое-нибудь вооружение или живую силу", – объяснила Гуменюк.
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Ночью 27 июня украинские военные нанесли более 10 точных поражений по Змеиному и поразили вражеский ЗРК.