Українські військові продовжують операцію на Зміїному: уночі вчергове вдарили по острову, уражено ворожий ЗРК

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"Ми продовжуємо операцію на Зміїному. І цієї ночі було нанесено понад 10 влучних уражень по острову. Ми дорозвідуємо результати, але вже зараз маємо перший звіт про те, що в черговий раз уражено ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир С1", - сказала Гуменюк.

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З її слів, у Чорному морі наразі шторм. Ворог лишив на чатуванні кілька катерів, які несуть на собі 16 крилатих ракет.

Щодо оперативної ситуації на Півдні в цілому, то, зі слів Гуменюк, "ми продовжуємо ведення бойових дій, противник уплотнює свої рубежі відступні". "Вже облаштовує не тільки другий, третій. А ще і запасні рубежі. Тому що ми його потроху відтісняємо. Але тим не менш періодично вони намагаються відновити своє положення, проводити такі невеличкі вилазки, невеликі атаки для того, щоб посунути нас з вивільнених рідних територій. Також ворог використовує тактику авіаційних і ракетних ударів в глибокий тил. Всі ми бачимо і спостерігаємо це. Тому що не маючи успіху просування по суходолу, вони намагаються тиснути з неба. Там, де ми більш вразливі", - сказала вона.