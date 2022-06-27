Українські військові продовжують операцію на Зміїному: уночі вчергове вдарили по острову, уражено ворожий ЗРК
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Українські військові продовжують операцію на Зміїному, вночі вчергове завдали удару по острову, уражено ворожий ЗРК. Про це під час брифінгу повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентра сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, пише УНН.
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"Ми продовжуємо операцію на Зміїному. І цієї ночі було нанесено понад 10 влучних уражень по острову. Ми дорозвідуємо результати, але вже зараз маємо перший звіт про те, що в черговий раз уражено ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир С1", - сказала Гуменюк.
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З її слів, у Чорному морі наразі шторм. Ворог лишив на чатуванні кілька катерів, які несуть на собі 16 крилатих ракет.
Щодо оперативної ситуації на Півдні в цілому, то, зі слів Гуменюк, "ми продовжуємо ведення бойових дій, противник уплотнює свої рубежі відступні". "Вже облаштовує не тільки другий, третій. А ще і запасні рубежі. Тому що ми його потроху відтісняємо. Але тим не менш періодично вони намагаються відновити своє положення, проводити такі невеличкі вилазки, невеликі атаки для того, щоб посунути нас з вивільнених рідних територій. Також ворог використовує тактику авіаційних і ракетних ударів в глибокий тил. Всі ми бачимо і спостерігаємо це. Тому що не маючи успіху просування по суходолу, вони намагаються тиснути з неба. Там, де ми більш вразливі", - сказала вона.