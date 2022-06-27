Украинские военные продолжают операцию на Змеином: ночью в очередной раз ударили по острову, поражен вражеский ЗРК

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"Мы продолжаем операцию на Змеином. И этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову. Мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет о том, что в очередной раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь С1", - сказала Гуменюк.

Детали

По ее словам, в Черном море на данный момент шторм. Враг оставил на карауле несколько катеров, которые несут на себе 16 крылатых ракет.

Что касается оперативной ситуации на Юге в целом, то, по словам Гуменюк, "мы продолжаем ведение боевых действий, противник уплотняет свои отступные рубежи". "Уже обустраивает не только второй, третий. А еще и запасные рубежи. Потому что мы его понемногу оттесняем. Но, тем не менее, периодически они пытаются восстановить свое положение? проводить такие небольшие вылазки, небольшие атаки для того, чтобы сдвинуть нас с освобожденных родных территорий. Также враг использует тактику авиационных и ракетных ударов в глубокий тыл. Все мы видим и наблюдаем это. Потому что не имея успеха продвижения по суше, они пытаются давить с неба. Там, где мы более уязвимы", - сказала она.