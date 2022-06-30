На Змеином продолжается уничтожение вражеской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Черном море продолжается операция на острове Змеином, к списку пораженного вооружения россиян добавился еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Об этом сообщает ОК "Юг" и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, пишет УНН.
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"Самые главные новости приходят к нам с острова Змеиного. Там дух Змеебаевки, конечно, мы говорим прежде всего о Вооруженных силах нашего государства, просто жарит орков. Есть еще одно подтверждение - подтверждение того, что уничтожен зенитный пушечно-ракетный комплекс" Панцирь-С1", - сказал Братчук в видеообращении в Telegram, отметив соблюдение режима информационной тишины.
Детали
На это же указали в ОК "Юг" в Facebook, отметив, что "в Черном море продолжается операция на острове, уже есть подтверждение поражения еще одного зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".
"Снабжение вооружения на Змеиный для врага стало очень проблематичным", - добавил Братчук.
В ОК "Юг" также сообщили, что корабельная группировка противника не имеет изменений состава по количеству и снаряженности ракетами. "На двух ракетных кораблях 16 крылатых "Калибров", 1 ВДК создает иллюзию вероятности десанта", - отметили в командовании.
Дополнение
28 июня также сообщалось, что по россиянам на Змеином снова ударили. Тогда были уничтожены три “Панциря”.