Не выдержали ударов: Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного

Детали

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный. Спасибо защитникам Одесской области, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил конструкторов и производителей украинской самоходной гаубицы “Богдана”. По его словам, она сыграла немаловажную роль в освобождении острова.

"Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения. Спасибо всем, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные силы Украины", – добавил Залужный.

Напомним

Сегодня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.

Позже минобороны рф подтвердило вывод российских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".