Украинские десантники успешно жгут рашистов: на видео попало уничтожение колонны авто с боекомплектом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинские защитники нанесли урон российским захватчикам. Реактивная артиллерия Житомирской бригады ДШУ уничтожила колонну автомобильной техники с боекомплектом оккупантов Об этом сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует УНН.
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"На видео зафиксировано успешное нанесение огневого поражения реактивно-артиллерийским подразделением 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины по автомобильной колонне с боекомплектом российских оккупантов", - говорится в сообщении.
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Признаков открытия "второго фронта" на Харьковском направлении пока не наблюдается. По словам Алексея Громова, противник таким образом пытается обнаружить слабые места украинской обороны и возможные направления для действий своих войск.
Руководство Вооруженных сил Украины планирует установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный. Войска оккупантов покинули остров Змеиный после того, как украинские военные в течение нескольких суток вытесняли их оттуда. Громов уточнил, что погодные условия в районе острова несколько сложны.