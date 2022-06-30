На Харківському напрямку ознак відкриття "другого фронту" наразі не спостерігається – Генштаб

Цитата

"Стосовно ситуації на Харківському напрямку. Чи є можливість відкриття так званого другого фронту? Ми не виключаємо цієї можливості та спостерігаємо за противником, діями та обстрілами певних населених пунктів та певних ділянок", - сказав Громов.

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За його словами, противник таким чином намагається виявити слабкі місця української оборони та можливі напрямки для дій своїх військ.

"У тому числі він проводить підготовку так званих своїх артилерійських підрозділів в бойових умовах. Не виключається той факт, що проводиться ротація підрозділів. Як і було у 2014 році, вони таким чином тренуються на нас. Але відкриття другого фронту на Харківському напрямку ми зараз не спостерігаємо та не передбачаємо", - зазначив Громов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські окупанти хочуть погіршити ситуацію з пальним в Україні та накопичують сили на Харківському напрямку.

У Міноборони повідомляли, що найскладніша ситуація на Харківському, Лисичанському та Бахмутському напрямках.