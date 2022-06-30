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На Харківському напрямку ознак відкриття "другого фронту" наразі не спостерігається – Генштаб

На Харківському напрямку ознак відкриття "другого фронту" наразі не спостерігається – Генштаб

Київ • УНН

 • 91153 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Ознак відкриття "другого фронту" на Харківському напрямку наразі не спостерігається. Про це повідомив бригадний генерал, заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"Стосовно ситуації на Харківському напрямку. Чи є можливість відкриття так званого другого фронту? Ми не виключаємо цієї можливості та спостерігаємо за противником, діями та обстрілами певних населених пунктів та певних ділянок", - сказав Громов.

Деталі

За його словами, противник таким чином намагається виявити слабкі місця української оборони та можливі напрямки для дій своїх військ.

"У тому числі він проводить підготовку так званих своїх артилерійських підрозділів в бойових умовах. Не виключається той факт, що проводиться ротація підрозділів. Як і було у 2014 році, вони таким чином тренуються на нас. Але відкриття другого фронту на Харківському напрямку ми зараз не спостерігаємо та не передбачаємо", - зазначив Громов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що російські окупанти хочуть погіршити ситуацію з пальним в Україні та накопичують сили на Харківському напрямку.

У Міноборони повідомляли, що найскладніша ситуація на Харківському, Лисичанському та Бахмутському напрямках.

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