Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку - Зеленський

Цитата

“Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру — хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати. Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас — тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні — це наша перемога завтра”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Завтра починається справді історичний тиждень - Зеленський