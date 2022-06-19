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Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку - Зеленський

Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку - Зеленський

Київ • УНН

 • 138100 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Російські окупанти хочуть погіршити ситуацію з пальним в Україні та накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру — хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати. Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас — тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні — це наша перемога завтра”, — сказав він.

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