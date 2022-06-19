Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Российские оккупанты хотят усугубить ситуацию с горючим в Украине и накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН.
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“Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области. Вновь обстреливали нашу топливную инфраструктуру — хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать. Продолжаются сверхжестокие бои на Донбассе. Русская армия применяет там больше артиллерии, больше наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие самые горячие точки держатся. Люди такие в нас — держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня — это наша победа завтра”, — сказал он.
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