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Завтра починається справді історичний тиждень - Зеленський

Завтра починається справді історичний тиждень - Зеленський

Київ • УНН

 • 221937 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Завтра, 20 червня, для України починається історичний тиждень. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Завтра починається справді історичний тиждень. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидатства для України. Вже маємо позитивне рішення Єврокомісії, і наприкінці нового тижня буде відповідь Європейської ради. Я думаю, для всіх очевидно, що від 1991 року було небагато настільки доленосних рішень для України, як очікуємо ми зараз. І я впевнений, що інтересам усієї Європи відповідає тільки позитивне рішення”, — сказав глава держави.

Зеленський попередив, що у такий тиждень від росії варто очікувати посилення ворожої активності.

“Спеціально — показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів”, — зазначив він.

Нагадаємо 

Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС. Про це оголосила у п'ятницю, 17 червня, під час пресконференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Верховна Рада ухвалила звернення до країн-членів Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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