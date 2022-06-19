Завтра начинается действительно историческая неделя - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Завтра, 20 июня, для Украины начинается историческая неделя. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН.
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“Завтра начинается действительно историческая неделя. Неделя, когда мы услышим ответ от Европейского Союза о статусе кандидатства для Украины. Уже есть положительное решение Еврокомиссии, и в конце новой недели будет ответ Европейского совета. Я думаю, для всех очевидно, что с 1991 года было немного столь судьбоносных решений для Украины, как ожидаем мы сейчас. И я уверен, что интересам всей Европы отвечает только положительное решение”, — сказал глава государства.
Зеленский предупредил, что в такую неделю от россии следует ожидать усиления враждебной активности.
“Специально — показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, а и против других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров”, — отметил он.
Напомним
Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Об этом объявила в пятницу, 17 июня, во время пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Верховная Рада приняла обращение в страны-члены Европейского Союза о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.