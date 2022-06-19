Вступ до Євросоюзу: ВР ухвалила звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу кандидата

Цитата

"Верховна Рада ухвалила звернення до країн-членів Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС", – написав Гончаренко.

Деталі

Крім того, ВР звернулася до національних парламентів та інституцій ЄС із закликом:

- підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи шляхом надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС під час Європейської Ради 23-24 червня 2022 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз;

- продовжувати допомогу у боротьбі з агресором, надалі впроваджувати санкції проти рф та білорусі.

Нагадаємо

Європейська комісія рекомендує надати Україні статус кандидата в ЄС. Про це оголосила у п'ятницю, 17 червня, під час пресконференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.