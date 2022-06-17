Єврокомісія рекомендує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Цитата

"Сьогодні колегія прийняла свої три висновки щодо заявок на членство - України, Молдови та Грузії... По-перше, Єврокомісія рекомендує Раді ЄС надати Україні європейську перспективу, а по-друге – надати Україні статус кандидата", - сказала фон дер Ляєн.

Деталі

Зі слів фон дер Ляєн, Єврокомісія "рекомендувала надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ".

Україна вже імплементувала близько 70% європейських правил, норм і стандартів. Але ще належить зробити важливу роботу з питань верховенства права, олігархів, боротьби з корупцією та основоположних прав. Цей процес заснований на достоїнствах. Отже, прогрес повністю залежить від України, вказала голова ЄК.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський офіційно подав заявку на вступ до ЄС наприкінці лютого, а голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вручила президентові України опитувальник на вступ під час свого візиту до Києва у квітні. Повністю заповнений його Україна передала Єврокомісії 9 травня.

Тапер глави держав і урядів ЄС обговорять питання заявки України на вступ до ЄС на саміті 23-24 червня.

Перед цим Bloomberg стверджувало, що підтримка з боку держав-членів ЄС не є завершеною угодою, оскільки деякі країни, включаючи Данію та Нідерланди, раніше висловлювали застереження щодо надання статусу кандидата Україні. Але тепер, коли на борту є найбільші члени блоку, адже лідери Франції, ФРН та Італії висловили підтримку, іншим буде важко заблокувати це рішення, відзначає видання.