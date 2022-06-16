Німеччина, Франція, Італія та Румунія підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС - Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Німеччина, Франція, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата в ЄС на саміті ЄС, що відбудеться наступного тижня. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на брифінгу за підсумками переговорів з президентом України Володимиромс Зеленським у Києві, пише УНН.
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“Ця війна змінить хід європейської історії, і ми повинні сьогодні підтримати рішення, яке ми прийняли на Версальському саміті, послати чіткий сигнал. Завтра Європейська комісія виступить із висновком, а на наступному тижні Європейська рада прийматиме рішення щодо європейської перспективи (України — ред.). І ми всі вчотирьох підтримуємо надання статусу кандидата на вступ в ЄС Україні”, — сказав Макрон.
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З його слів, лідери сподіваються, що це рішення буде прийнято одноголосно на Європейській раді.
“Президент Зеленський знає, що процес вступу займе певний час. Але сьогодні потрібні конкретні дії”, — додав він.
Раніше
Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Чорногорія, Албанія і Північна Македонія підтримали кандидатуру України в ЄС.
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