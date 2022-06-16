Ще три країни підтримали статус України як кандидата на вступ до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Чорногорія, Албанія і Північна Македонія підтримали кандидатуру України в ЄС. Про це інформує УНН.
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Вдень був спеціальний саміт з лідерами Західних Балкан. У Київ приїжджали премʼєр-міністри Чорногорії та Албанії. А по відеозвʼязку Зеленський розмовляв з премʼєр-міністром Північної Македонії.
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“Україна отримала вагоме рішення про підтримку й цими державами статусу кандидата в члени Євросоюзу для нас — три держави ухвалили таку спільну заяву”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо
Віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.