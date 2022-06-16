Еще три страны поддержали статус Украины как кандидата на вступление в ЕС

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Днем был специальный саммит с лидерами Западных Балкан. В Киев приезжали премьер-министры Черногории и Албании. А по видеосвязи Зеленский разговаривал с премьер-министром Северной Македонии.

Цитата

“Украина получила важное решение о поддержке и этими государствами статуса кандидата в члены Евросоюза для нас — три государства приняли такое общее заявление”, — сказал Зеленский.

Напомним

Вицепрезидент Европейской комиссии Франс Тиммерманс поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейского союза.