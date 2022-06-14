"Не можемо сказати "ні": віцепрезидент Єврокомісії щодо статусу кандидата на вступ до ЄС для України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Про це повідомляє Kurier, пише УНН.
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"Українці захищають наші європейські цінності. І якщо з огляду на це вони просять про можливість вступити до ЄС, ми не можемо сказати "ні", - сказав Тіммерманс.
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За його словами, наразі неможливо назвати точні терміни вступу. Також Тіммерманс додав, шо деякі країни занепокоєні швидким прийняттям країни, у якій йде війна.
Як зазначається, цієї п’ятниці Єврокомісія має ухвалити висновок про те, чи надавати Україні статусу кандидата в ЄС.
11 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС до кінця наступного тижня — до 26 червня.
Нагадаємо
Європейська комісія провела ознайомчі дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Перші дві країни, швидше за все, отримають позитивне рішення, однак із деякими умовами.
Відповідь Європейського союзу на заявку України про вступ покаже, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту. "Зараз, безумовно, вирішальний час не тільки для України, але і для Європейського союзу і для всього європейського континенту. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи і чи буде це майбутнє взагалі", - наголосив Президент Володимир Зеленський.